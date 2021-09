DFB-Team: Ilkay Gündogan ist von der Standard-Diskussion genervt

Flick nennt Musiala als Positivbeispiel

„Wir müssen die Dinge besser machen“, erklärte Flick. „So wie Jamal Musiala bei seiner Einzelleistung, selbstbewusst in ein Dribbling reingehen. Und Timo Werner hatte einen tollen Laufweg. Man merkt, dass die Mannschaft kein Vertrauen hat, Tore zu erzielen. Es fehlt an Überzeugung, aber aber es ist enorme Qualität da.“

Angesprochen auf die oft verpufften ruhenden Bälle, sagte Ilkay Gündogan in Richtung der Medienvertreter genervt: „Ich macht das Thema aktuell wichtiger als es ist. Wir trainieren es und wollen eine Routine reinbringen. Manchmal waren die Ecken nicht gut genug. Manchmal haben wir die Mitte nicht gut besetzt. Es ist alles noch neu.“

Und weiter: „Wir haben in einigen Situationen den Sechzehner nicht so besetzt, wie er besetzt sein sollte (…) Ich habe die Besetzung auch nicht immer als richtig empfunden. Das geht deutlich besser und mit mehr Elan.“

Flick benennt Ziel gegen Armenien

Positiv ist, dass keiner der DFB-Protagonisten etwas beschönigt. Allerdings müssen der Selbstkritik nun endlich Tagen folgen, denn Ausreden gibt es keine mehr. Am Sonntag ist ein Sieg gegen Tabellenführer Armenien in der WM-Quali Pflicht (WM-Qualifikation: Deutschland - Armenien, So., ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).