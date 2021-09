Jürgen Klopp: In England "als wildfremder Mensch an die Tür geklopft"

„Ich bin mit 18 Jahren mit meiner Cousine Susi mit Interrail nach England gefahren“, erzählte der Teammanager des FC Liverpool bei der Ehrung als erster Preisträger des „German-British #Freundship Award“ in seiner alten Heimat Dortmund: „Das Wetter war schlecht, damals schon, und trotzdem haben wir uns beide in das Land verliebt.“ ( Spielplan und Ergebnisse der Premier League )

Ihn habe vor allem fasziniert, dass man als "wildfremder Mensch an die Tür klopfen" und für fünf Pfund Bed and Breakfast bekommen konnte. "Ich komme aus dem Schwarzwald. Da wäre das Letzte, was man machen würde, jemandem mit einem Fünf-Pfund-Schein vor der Tür zu sagen: Kommen Sie rein, legen Sie sich hin", sagte Klopp lachend. Für ihn habe festgestanden: "Ich muss irgendwann in dem Land leben."