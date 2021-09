Daffney tot: WWE-Legende Mick Foley macht sich Vorwürfe

Legende Mick Foley würdigt die verstorbene Daffney in einem bewegenden Facebook-Post. Er erinnert an einen Vorfall, der ihn plagt - und eine besonders anrührende Geste Daffneys.

Unter den Trauernden ist WWE-Legende Mick Foley, der Daffney in einem längeren Post bei Facebook ausführlich würdigt und dabei auch eine wenig bekannte, besonders anrührende Episode von Daffneys Karriere in den Vordergrund rückt.

Foley - der erst kürzlich den Tod seines Trainers Dominic DeNucci betrauern musste - gibt in dem bewegenden und bedrückenden Text auch zu, dass ihn ein schlechtes Gewissen plagt, weil er an einem negativen Wendepunkt in Daffneys Leben beteiligt war.

Mick Foley war an negativem Wendepunkt Daffneys beteiligt

Es war ein Match Foleys gegen den maskierten Abyss bei der Liga TNA 2009, in dem Daffney von Foleys Kontrahent durch einen mit Stacheldraht präparierten Tisch geworden wurde und sich dabei neben einem gebrochenen Arm eine schwere Gehirnerschütterung zuzog. Daffney war damals in der TNA-Storywelt mit Foley und dem als bösen Psychiater auftretenden „Dr. Stevie“ (Stevie Richards) verbunden.

Er sei „froh“, dass er die von ihm hoch geachtete Daffney damals an seiner Seite gehabt hätte, schrieb Foley, der selbst für halsbrecherische und gefährliche Stunts bekannt war, im Ring sogar ein Ohr verlor. Was ihn jedoch plagt: „Sie war nach diesem Kampf nie mehr dieselbe und es tut mir so leid, dass ich an etwas beteiligt war, das das Ende ihrer Ringkarriere verursacht und womöglich auch ihre psychischen Probleme verschlimmert hat, mit denen sie bis zu ihrem Tod gekämpft hat.“