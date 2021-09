AEW: Peinlicher Fan-Moment um CM Punk bei Rampage

Der letzte Auftritt von CM Punk vor dem Comeback-Match bei AEW All Out sorgt ein Zuschauer für Irritation. Er macht Punk ein Angebot, das er nur ablehnen kann.

Bei der TV-Show AEW Rampage, bei der Punk ein letztes Mal seinen Kampf gegen Darby Allin beim Pay Per View All Out am Sonntag bewarb, mischte sich Punk wie schon bei seinem emotionalen „First Dance“ vor zwei Wochen noch einmal unter das Publikum in seiner Heimatstadt Chicago.