US Open: Alcaraz schlägt sensationell Tsitsipas

Carlos Alcaraz fiel überwältigt auf den Rücken - und ein Jubelorkan fegte durch das Arthur-Ashe-Stadion: Der 18 Jahre alte Spanier hat mit einem sensationellen Auftritt den griechischen Starspieler Stefanos Tsitsipas bei den US Open ausgeschaltet und Geschichte geschrieben.

Alcaraz trifft nun auf einen Deutschen

Schon bei den French Open war Alcaraz in die dritte Runde eingezogen und dann an der deutschen Nummer zwei Jan-Lennard Struff gescheitert. Spätestens seit seiner Wahnsinnsvorstellung vom Freitagabend ist der Weltranglisten-55. aus der Region Murcia nun in aller Munde.

Alcaraz vor einem Jahr noch nicht in Top 200

Vor einem Jahr war der Spanier dabei noch nicht einmal in den Top 200 vertreten. Die US Open waren nun auch das erste Major, in dem er nicht in die Qualifikation musste.