WWE SmackDown: Versteckter Clou nach Roman Reigns - Finn Balor WWE-Titelmatch endet mit versteckten Clou

Roman Reigns verteidigte seinen Titel bei WWE SmackDown gegen Finn Balor © WWE

Martin Hoffmann

Bei WWE Friday Night SmackDown verteidigt Universal Champion Roman Reigns seinen Titel gegen Finn Balor. Es folgt ein cleverer, nicht sofort ersichtlicher Cliffhanger.

Die über ein Jahr andauernde Regentschaft von Universal Champion Roman Reigns bei WWE setzt sich fort - aber die Bedrohungen werden größer.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown verteidigte der „Head of the Table“ seinen Gürtel mit unfairer Hilfe seiner Neffen Jimmy und Jey Uso gegen Ex-Titelträger Finn Balor, doch mehr als nur ein weiteres großes Duell kündigen sich an.

Kommende Woche wird der am Ende des SummerSlam zurückgekehrte Brock Lesnar bei der nächsten SmackDown-Ausgabe im ehrwürdigen New Yorker Madison Square Garden vor Ort sein (Die brisanten Details hinter Brock Lesnars neuem WWE-Deal).

Und nebenbei platzierte WWE noch einen cleveren, von vielen Fans auf den ersten Blick unbemerkten Cliffhanger, der auf eine weitere größere Entwicklung hindeutet.

Roman Reigns besiegt Finn Balor mit unfairer Hilfe

Dem vor einigen Wochen aus dem NXT-Kader zurückgekehrten Balor, der vor fünf Jahren der erste Universal Champion war, wurde das Leben schon vor Beginn des Matches schwer gemacht.

Die Usos griffen den „Prince“ schon bei dessen Einzug an und attackierten ihn gemeinsam mit der stählernen Ringtreppe, ehe ihre Rivalen The Street Profits sie vertrieben.

Balor gab dann gegen Reigns sein Bestes und lieferte einen beherzten Kampf, brachte sogar seinen Finisher Coup de Grace an, Reigns aber befreite sich und rang Balor schließlich mit seinem Guillotine Choke nieder.

Das spannende Detail, das folgte: Während Reigns‘ Auszug leuchtete der Ring kurz in roter Farbe auf. Es war ein Detail mit Bedeutung, wie sich spätestens dadurch zeigte, dass WWE die Szene als GIF bei Twitter postete und die Frage in den Raum stellte: „Was war das denn?“

Fans hoffen auf The Fiend - es dürfte aber der Demon sein

Unter dem Post äußerten einige Fans die Hoffnung, dass der Cliffhanger auf ein Comeback des entlassenen „The Fiend“ Bray Wyatt hindeutet, bei dessen Auftritten der Ring immer wieder rot beleuchtet worden war.

Nicht nur, weil Wyatt anscheinend auf dem Weg zu Konkurrent AEW ist, ist eine andere Deutung jedoch plausibler: Das rote Licht spielt auch in der Charakterwelt von Balor eine Rolle, es deutet hin auf eine Rückkehr seines Alter Egos als düster bemalter „Demon“.

Als dieser gewann er 2016 den Universal Title von Seth Rollins (den er dann verletzt abgeben musste) und verlor im WWE-Hauptkader in der Rolle noch kein Match. In den vergangenen beiden Jahren lag der „Demon“ jedoch auf Eis, weil Balor sich bei NXT auf seinen schnörkellosen „Prince“-Charakter fokussierte.

Kommt der Demon nun zurück und erhöht die Spannung für das sich abzeichnende Rückmatch gegen Reigns?

Was läuft da mit Paul Heyman und Brock Lesnar?

Parallel zu dieser Andeutung wurde auch die zentrale Storyline in der neuen Reigns-Lesnar-Fehde vorangetrieben, die Frage nach der Loyalität von Reigns‘ Manager Paul Heyman, der jahrelang Lesnars Agent war. Ein amüsanter Moment, mit dem an die heikle Konstellation erinnert wurde: Heyman bekam auf seinem Handy einen von Lesnar stammenden Anruf - und der Klingelton war Lesnars Theme.

Später übermittelte er Reigns betont unterwürfig die Botschaft Lesnars, dass er kommende Woche vor Ort sein werde - und versicherte dabei, dass das sein erster Kontakt mit Lesnar seit einem Jahr gewesen sei. Reigns schien es nicht zu glauben; stellte Nachfragen und gab den paranoiden Mafiaboss, der eine Verschwörung wittert - zu Recht?

Die weiteren Highlights:

- Nachdem die beim SummerSlam düpierte Bianca Belair sich vergangene Woche ein Titel-Rückmatch gegen Damenchampion Becky Lynch verdient hatte, forderte sie Lynch auf, den Kampf an Ort und Stelle auszutragen. Lynch jedoch unterstrich ihren sich abzeichnenden „Heel Turn“ und lehnte ab - der Kampf steigt stattdessen bei Extreme Rules Ende des Monats.

- In einem Duell zweier alter Rivalen nahm Seth Rollins am Ende eine Niederlage gegen Cesaro in Kauf, als er den Schweizer mit einem Stuhl attackierte und schließlich in einen mit dem Bein des Stuhls verstärkten Crossface-Griff nahm. Rollins‘ SummerSlam-Gegner Edge, von dem er sich das abgeschaut hatte, stürmte dann in den Ring, vertrieb Rollins und forderte ihn zu einem Rückmatch beim kommenden SmackDown im MSG heraus.

- Der vergangene Woche zum neureichen „Happy Corbin“ verwandelte Baron Corbin war zu Gast in der „KO Show“ von Kevin Owens und hatte eine Überraschung für den Gastgeber: Er brachte YouTube-Star und Floyd-Mayweather-Gegner Logan Paul mit, der sich für den bei WrestleMania von Owens erlittenen Stunner rächen wollte. Er schubste Owens und forderte ihn zum Kampf Mann gegen Mann - ließ dann aber stattdessen Corbin die Arbeit für ihn erledigen und machte sich danach über den am Boden liegenden Owens lustig.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 3. September 2021:

Non Title Match: The Street Profits besiegen The Usos durch Disqualifikation

Rick Boogs besiegt Dolph Ziggler

Cesaro besiegt Seth Rollins durch Disqualifikation

Sami Zayn besiegt Dominik Mysterio

