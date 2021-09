Beachvolleyball: Thole/Wickler im Viertelfinale - Laura Ludwig ausgeschieden

Bei der Beachvolleyball-DM am Timmendorfer Strand geben sich Karla Borger und Julia Sude sowie Julius Thole und Clemens Wickler keine Blöße. Für Laura Ludwig ist das Turnier bereits beendet.

Das favorisierte Duo Karla Borger und Julia Sude hat bei der Deutschen Beachvolleyball-Meisterschaft in Timmendorfer Strand das Halbfinale erreicht.

Die EM-Dritten gewannen am Freitagabend ihre Viertelfinalpartie 2:0 (21:18, 21:16) gegen Svenja Müller und Cinja Tillmann.

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig verpasste hingegen mit ihrer Interimspartnerin Leonie Körtzinger den Einzug ins Halbfinale. Das Duo verlor in der Runde der letzten acht gegen Christine Aulenbrock und Sandra Ferger mit 0:2 (19:21, 16:21).

Aulenbrock selbst hatte nach dem Match bei SPORT1 kaum Worte für den Erfolg: „Es ist verrückt.“ Aber zu ihrer Partnerin fiel ihr mehr ein. Sie „hat ein unfassbares Spiel gemacht. In der Abwehr und zweiten Bällen – es war Wahnsinn“, sprach sie ihr ein großes Kompliment aus.

Aulenbrock/Ferger treffen im Halbfinale am Samstag auf Borger/Sude. ( Beachvolleyball-DM: 2. Tag ab 15.00 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream )

Thole/Wickler stehen schon im Viertelfinale

Bereits am Nachmittag hatte das an eins gesetzte Herren-Duo Julius Thole und Clemens Wickler die Gruppenphase auf Platz eins beendet und sich vorzeitig für das Viertelfinale am Samstag qualifiziert.