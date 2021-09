Couragierte Klosterhalfen läuft in Brüssel auf Platz acht

Klosterhalfen: „Habe mich ganz gut gefühlt“

In Abwesenheit von Olympiasiegerin Sifan Hassan (Niederlande), die in Brüssel ihren Meilenweltrekord in 4:14,74 Minuten um gut zwei Sekunden verfehlte, und Weltrekordlerin Gudaf Tsegay (Äthiopien) siegte Francine Niyonsaba (Burundi) in 14:25,84 Minuten vor der Äthiopierin Ejgayehu Taye (14:25,63) und Kenias Weltmeisterin Hellen Obiri (14:26,23).

Am vergangenen Samstag war Klosterhalfen, die in den USA lebt und trainiert, bei ihrem ersten Rennen in Europa seit September 2019 in Paris Achte über 3000 m geworden. Am 12. September wird sie beim ISTAF in Berlin über 1500 m erstmals seit 771 Tagen wieder in Deutschland laufen. Bei Olympia in Tokio war sie Achte über 10.000 m geworden, nachdem sie zuvor mit langwierigen Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte.