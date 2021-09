Sandro Wagner verliert mit SpVgg Unterhaching gegen FV Illertissen

Sandro Wagner kassiert in der Regionalliga Bayern den nächsten Dämpfer. Die SpVgg Unterhaching verliert ihr Heimspiel und rutscht in der Tabelle ab.

Die SpVgg Unterhaching hat in der Regionalliga Bayern die nächste Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Sandro Wagner unterlag am 12. Spieltag dem FV Illertissen mit 0:2 (0:1). (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Regionalliga Bayern)

Für die Münchener Vorstädter war es bereits die dritte Niederlage in den vergangenen vier Partien. Haching rutschte damit in der Tabelle auf Rang sieben ab, Illertissen zog vorbei und ist nun Sechster.

In einer bis zum Schluss spannenden Partie behielten die Illertisser die Oberhand. Nach der Führung durch Yannick Glessing in der 33. Minute sorgte Philipp Boyer in der 92. Minute für die Entscheidung im Sportpark. Unterhaching riskierte in der Schlussphase viel, blieb aber glücklos.