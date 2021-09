CHL: Eisbären Berlin gegen Tappara Tampere sieglos, Bremerhaven besiegt Turku

In einem wilden Schlagabtausch haben die Eisbären Berlin das Nachsehen © CHL

In der Champions Hockey League warten die Eisbären Berlin weiter auf den ersten Gruppensieg. Die Fischtown Pinguins Bremerhaven schwimmen hingegen weiter auf der Erfolgswelle.

Auch im zweiten Spiel gegen Tappara Tampere reichte es für die Eisbären nicht zu einem Sieg. Immerhin zwangen die Hauptstädter den finnischen Vertreter in die Overtime, ehe die Hausherren nach 44 Sekunden in der Verlängerung den 5:4-Erfolg (1:0, 2:3, 1:1, 1:0) durch Otto Rauhala klar machten. (News: Alles Wichtige zur CHL)

Davor zeigten sich die Eisbären, die nach zwei Heimpleiten gegen Tampere (1:6) und Skelleftea AIK (3:5) weiter auf dem letzten Rang in Gruppe E stehen, hochmotiviert, endlich den ersten Sieg der diesjährigen CHL-Saison einzufahren. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der CHL)

Zwar war es an den Hausherren, durch Santtu Kinnunen in Führung zu gehen (11.), aber Berlin kämpfte sich immer besser ins Spiel und drehte im zweiten Drittel per Doppelschlag das Match. Erst erzielte Leo Pföderl im Powerplay den Ausgleich (21.), ehe Giovanni Fiore den Puck zur Berliner Führung ins Netz bugsierte (25.).