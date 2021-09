Ärger um Kostic: Als Eintracht Frankfurt vom Hinteregger-Streik profitierte

Frankfurt-Wirbel um streikenden Kostic

Als Eintracht bei Hinteregger profitierte

Unter der Überschrift “Der Rucksack und das Video” blickte der Österreicher, heute Publikumsliebling in Frankfurt, in seinem kürzlich erschienenen Buch “Innensicht” auf das Ende in Augsburg zurück.

Hinteregger schreibt über skandalösen Abgang in Augsburg

Der erste kleinere Skandal eröffnete sich direkt, als er am 1. Juli 2019 zum Training antreten musste: “Was ich auch tat - mit einem schwarzen Eintracht-Rucksack, der wie meine Fußballschuhe noch immer im Auto lag. Ich dachte nicht weiter darüber nach, packte also die Schuhe in den Rucksack, war gegen ca. 8.30 Uhr am Parkplatz.”