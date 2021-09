FC Bayern Kader nach Transferschluss: Diese Probleme sind gelöst, diese bleiben

Der Kader des FC Bayern im Check - TORWART:

Solange Manuel Neuer verletzungsfrei bleibt, haben die Bayern auf dieser Position die wenigsten Sorgen. Auch mit seinen 35 Jahren ist der Keeper eine absolute Bank und definitiv in der Weltklasse verortet.

INNENVERTEIDIGUNG:

AUSSENVERTEIDIGER:

Die neuralgische Position auf der rechten Abwehrseite hat der Rekordmeister noch immer nicht adäquat besetzt. In Vertretung des verletzten Pavard machte Aushilfsmann Josip Stanisic seine Sache zwar gut, doch in der Champions League wird die Luft dünner.

Auf der anderen Seite ist Alphonso Davies gesetzt, mit Hernández steht ein starker Backup parat. Weil die zweite Reihe mit Bouna Sarr (rechts) und Neuzugang Omar Richards (links), der sich noch an die Bundesliga gewöhnen muss, sichtbar abfällt, müssen die Bayern hoffen, dass Pavard und Davies ohne größere Verletzungen durch die Saison kommen.

DEFENSIVES MITTELFELD:

Joshua Kimmich und Leon Goretzka werden, sofern nicht verletzt, den Löwenanteil der Saison auf der Sechs absolvieren - dies dürfte schon jetzt feststehen. Mit der Verpflichtung von Sabitzer haben die Münchner nun auch die Möglichkeit, den beiden eine Pause zu gönnen. Auch Marc Roca, der in seinem zweiten Bayern-Jahr durchstarten will und Corentin Tolisso sollen unter Julian Nagelsmann zu erhofften Alternativen werden.

OFFENSIVES MITTELFELD:

OFFENSIVE FLÜGEL:

STURM:

Hinter „Lewy“ hat sich längst Eric Maxim Choupo-Moting etabliert, auch wenn der 32-Jährige seinen prominenten Teamkollegen naturgemäß nicht 1:1 ersetzen kann. Im Notfall könnten auch Thomas Müller oder Serge Gnabry in der Sturmmitte spielen. Lewandowskis seltene Abwesenheiten wurden so in der Vergangenheit immer wieder gut abgefangen.