NHL gibt Stars für Olympia frei: Leon Draisaitl kann spielen

Der Weg für Superstar Leon Draisaitl zu Olympia ist frei. Die NHL legt für die Spiele in Peking extra eine Spielpause ein.

Die nordamerikanische Topliga NHL einigte sich am Freitag mit dem Weltverband IIHF über die Teilnahmebedingungen ihrer Stars wie den deutschen Topstürmer Leon Draisaitl für das Turnier im kommenden Jahr in Peking (4. bis 20. Februar).

Drasaitl spricht über Olympia-Traum

In der kommenden Saison legt die NHL eine Spielpause vom 3. bis 22. Februar ein, in der auch das noch nicht terminierte Allstar-Spiel in Las Vegas stattfinden soll. Die Profiliga behielt sich aber die Möglichkeit vor, die Freigabe zurückzunehmen, sollte sich die Corona-Pandemie ungünstig entwickeln.