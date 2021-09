Vuelta: Dritter Etappensieg für Cort Nielsen - Krieger Zehnter

Krieger fährt in die Top Ten

Damit steuert Roglic weiter seinem dritten Vuelta-Erfolg in Serie entgegen. Der Vorsprung des Titelverteidigers in der Gesamtwertung auf seinen ärgsten Kontrahenten Enric Mas (Spanien/Movistar) beträgt komfortable 2:30 Minuten.

Mas hat nur noch auf der letzten langen Etappe am Samstag über 202,2 km zwischen Sanxenxo und Castro de Herville mit fünf mäßig schweren Bergwertungen und einer kurzen Bergankunft die Chance, entscheidend gegen Roglic anzugreifen. Im abschließenden Kampf gegen die Uhr am Sonntag in Santiago de Compostela wird er den Zeitfahr-Olympiasieger kaum gefährden können.