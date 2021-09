Nationalmannschaft: Robin Gosens erlitt eine Kapselverletzung

Linksverteidiger Robin Gosens verletzt sich in der Schlussphase des Spiels gegen Liechtenstein. Nun teilt der DFB die Diagnose mit.

Nationalspieler Robin Gosens hat sich beim glanzlosen Sieg im WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein am Donnerstagabend eine Kapselverletzung im linken Fuß zugezogen. Dies teilte der DFB am Freitagnachmittag mit.

Einsatz von Gosens noch unklar

Ob der Linksverteidiger im Heimspiel am Sonntag in Stuttgart gegen Tabellenführer Armenien (ab 20.45 im LIVETICKER) und drei Tage später in Reykjavik gegen Island (Mi., ab 20.45 im LIVETICKER) spielen kann, sei demnach noch nicht entschieden.