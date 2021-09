Eintracht Frankfurt gegen Fenerbahce Istanbul und VfB Stuttgart vor 25.000 Fans

Gute Nachrichten für Eintracht Frankfurt. Beim Spiel gegen den VfB Stuttgart und in der Europa League gegen Fenerbahce Istanbul darf das Stadion schon wieder zur Hälfte gefüllt sein.

Das zuständige Gesundheitsamt genehmigte für das Spiel gegen Stuttgart am 12. September wie auch für die Partie vier Tage später gegen den türkischen Spitzenklub um Ex-Weltmeister Mesut Özil und Max Meyer jeweils 25.000 Fans. Das teilte die Eintracht am Freitag mit. (BERICHT: Meyer wechselt zu Fenerbahce Istanbul)

Bei 5.000 Fans reicht ein negativer Corona-Test

Schon beim Heimspiel-Auftakt in der Bundesliga gegen den FC Augsburg waren in der Frankfurter Arena 25.000 Fans erlaubt, nur 22.000 Plätze waren aber besetzt.

VfL Bochum darf 14.000 Zuschauer zulassen

Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum darf zum Heimspiel gegen Hertha BSC am 12. September bis zu 14.000 Tickets verkaufen. Das gab der Klub am Freitag bekannt.

Beim ersten Heimspiel gegen Mainz (2:0) waren noch 13.500 Fans zugelassen, am Ende kamen 12.548 Zuschauerinnen und Zuschauer. Erstmals in dieser Saison sind in Bochum auch Gästefans erlaubt, Hertha erhält 700 Karten. (SERVICE: Tabelle der Bundesliga)