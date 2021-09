Anzeige

Formel 3: David Schumacher holt Startplatz zwei in Zandvoort Schumacher rast in 1. Startreihe

Nächster Schumacher peilt F1 an

Formel-3-Pilot David Schumacher trumpft in Zandvoort auf. Mit Startplatz zwei bestätigt der Sohn von Ralf Schumacher seine gute Form.

Formel-3-Pilot David Schumacher hat seine gute Form auch zum Auftakt des Rennwochenendes in Zandvoort bestätigt.

Der 19 Jahre alte Trident-Pilot schloss das Qualifying am Freitag als Zweiter ab und holte damit für das Hauptrennen am Sonntag (10.45 Uhr) seinen bislang besten Startplatz in der Nachwuchsserie.

Nur Spitzenreiter schneller als Schumacher

Schumacher musste sich nur dem norwegischen Gesamtspitzenreiter Dennis Hauger (Prema) geschlagen geben.

Für die Startaufstellung der beiden Rennen am Samstag (10.35/17.55) wird dagegen die Reverse-Grid-Regel angewendet: Am Vormittag starten die ersten Zwölf des Qualifyings in umgekehrter Reihenfolge, Schumacher geht also von Rang elf ins Rennen.

Die Formation für das zweite Rennen wird dann aus dem Ergebnis des ersten ermittelt, auch hier starten die besten Zwölf in umgekehrter Reihenfolge.