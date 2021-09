FC-Bayern-Baskeballer dürfen vor 5750 Fans spielen - Move wie bei Jordan-Comeback

Beim FC Bayern dürfen wieder mehr Fans in die Halle © Imago

Pokalsieger FC Bayern München darf zum Saisonstart in der Bundesliga und EuroLeague vor 5750 Fans spielen - und feiert das mit einer Hommage an das Comeback von Michael Jordan

Die Basketballer von Pokalsieger FC Bayern München dürfen zum Saisonstart in der Bundesliga und EuroLeague vor 5750 Fans spielen.

Das entspricht im Audi Dome einer fast 90-prozentigen Auslastung. Möglich wird die Zuschauerzahl durch das Inkrafttreten der 14. Bayerischen Infektionsschutzverordnung. Das teilte der Klub am Freitag mit.

"Ihr seid zurück", schrieb der FC Bayern bei Twitter in einem Statement - in Anlehnung an das legendäre Fax des Managements von Michael Jordan, das 1995 das Comeback der NBA-Legende bei den Chicago Bulls ausschließlich mit dem Zitat "I'm back" (Ich bin zurück) angekündigt hatte.