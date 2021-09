Rennkalender: DTM präsentiert vorläufigen Kalender für 2022

Vier Heimspiele, sechs Länder und eine Premiere in Portugal: Die DTM hat ihren vorläufigen Kalender für die Saison 2022 verkündet.

Vier Heimspiele, sechs Länder und eine Premiere in Portugal: Die DTM hat am Freitag ihren vorläufigen Kalender für die Saison 2022 verkündet.

Insgesamt sollen im kommenden Jahr neun Rennwochenenden mit 18 Meisterschaftsläufen steigen, das wären zwei Rennen mehr als in der aktuellen Saison.

Vier DTM-Rennen in Deutschland

Zum Auftakt soll die Tourenwagenserie erstmals im portugiesischen Portimao (30. April/1. Mai) antreten, es folgt das Rennen am Lausitzring (21./22. Mai).

Insgesamt fährt die DTM viermal in Deutschland, auch am Norisring (2./3. Juli), Nürburgring (27./28. August) und beim Finale in Hockenheim (8./9. Oktober) macht sie Station.