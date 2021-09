Eintracht Frankfurt: Glasner über Kostic-Strafe: "Als würde es in Ehe Seitensprung geben"

Der Wechsel-Zoff um Streik-Profi Filip Kostic hat bei Eintracht Frankfurt für mächtig Wirbel gesorgt. (BERICHT: So liefen die Verhandlungen zwischen Lazio und Eintracht)

Allerdings wird das kein so leichtes Unterfangen - mit einer Strafe alleine ist es nicht getan, das hat nun Trainer Oliver Glasner klargestellt. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Glasner und Krösche fordern Einsicht von Kostic

„Das wäre ja so, als würde es in der Ehe einen Seitensprung geben und der Mann dann sagen: ‚Okay, ich zahle eine Geldstrafe - und damit ist es wieder gut.‘ Das funktioniert nicht“, erklärte Glasner. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Heißt: Kostic ist jetzt in der Bringschuld und muss in Frankfurt das verspielte Vertrauen zurückgewinnen. (BERICHT: So geht es mit Kostic weiter)