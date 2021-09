Volleyball-EM Heute: Deutschland - Kroatien LIVE im Ticker & TV auf SPORT1+

Die deutschen Volleyballer starten in die EM und wollen gegen Kroatien direkt den ersten Sieg einfahren. Dabei soll Rückkehrer Georg Grozer helfen.

Endlich ist es soweit: Die deutschen Volleyballer starten in die Europameisterschaft.

Das Team von Bundestrainer Andrea Giani ist zum Auftakt in Gruppe D gegen Kroatien gefordert ( Highlights der Partie am Freitag ab 22 Uhr im Free-TV auf SPORT1 ).

Eine exakte Zielsetzung ließ sich das DVV-Team im Vorfeld der EM nicht entlocken, doch der Glauben an die eigene Stärke ist definitiv groß. „Es gibt viele starke Teams. Aber wir setzen uns kein Limit, was unsere Platzierung angeht. Wir haben die Erfahrung und das Potenzial, wir müssen es nur abrufen“, sagte Bundestrainer Giani in einer Medienrunde auf SPORT1-Nachfrage. (NEWS: Alles Wichtige zur Volleyball-EM)