Motorsport: Kelvin van der Linde zu Gast im AvD Motor & Sport Magazin

Sensation: Porsche erstmals in DTM am Start

Im AvD Motor & Sport Magazin blickt Ruth Hofmann auf das Formel-1-Rennen in Zandvoort zurück und begrüßt ein Brüderpaar, das in der DTM für Furore sorgt.

Nach dem chaotischen Grand Prix von Belgien ist der Formel-1-Tross über die Grenze gezogen und macht zum ersten Mal seit 36 Jahren wieder Halt im niederländischen Zandvoort. Dort ist durch den Titelanwärter Max Verstappen der F1-Hype so groß wie lange nicht mehr. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Durch das Zwei-Runden-Rennen in Spa hinter dem Safety-Car ist die Fahrerwertung noch knapper also zuvor eh schon, nur drei Punkte trennen den amtierenden Weltmeister Lewis Hamilton vom jungen Niederländer. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

DTM-Titelanwärter in der Sendung

Der Titelkampf in der Königsklasse wird im „AvD Motor & Sport Magazin“ am Sonntag live ab 21:45 Uhr auf SPORT1 genauso Thema sein wie die DTM und die WRC.

Moderatorin Ruth Hofmann und SPORT1 -Experte Christian Danner sprechen mit dem südafrikanischen Brüder-Duo Kelvin und Sheldon van der Linde über die aktuelle Situation in der DTM.

Vor dem anstehenden Rennwochenende in Spielberg führt Kelvin in seiner Debütsaison die Gesamtwertung der Tourenwagen-Rennserie überraschend an.