FC Bayern: Rätsel um Dayot Upamecano und Verletzung - neue MRT-Untersuchung

Wie schwer ist die Verletzung von Upamecano?

Der Innenverteidiger, im Sommer für 42 Millionen Euro Ablöse von RB Leipzig gekommen, war schon verletzt zu Frankreichs Nationalmannschaft gereist - und kam am Dienstag mit einer Hiobsbotschaft postwendend wieder zurück. (BERICHT: Upamecano reist verletzt ab)

Der Verteidiger war beim 5:0 gegen Hertha BSC am vergangenen Samstag nach der ersten Halbzeit ausgewechselt worden, Trainer Julian Nagelsmann sprach von „Problemen am hinteren Oberschenkel“. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Am Freitag soll nun in München eine erneute MRT-Untersuchung gemacht werden - denn wie die Bild berichtet, hat Upamecano weiterhin Schmerzen im Oberschenkel, aber nicht an der Stelle der Einblutung.