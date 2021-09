Manuel Neuer trainiert beim DFB-Team: FC-Bayern-Torwart vor Comeback

Manuel Neuer verpasst das Spiel gegen Liechtenstein verletzt. Am Tag danach gibt er Gas, ein anderer DFB-Star bereitet Sorgen.

SPORT1 erwischte Manuel Neuer am Freitagmorgen nach dem 2:0-Sieg gegen Liechtenstein im streng abgeschotteten Reservistentraining auf einem Trainingsplatz des Kybunparks in St. Gallen (Schweiz) zusammen mit Kevin Trapp und Torwarttrainer Andreas Kronenberg.

Neuer trainiert - Comeback gegen Armenien?

Gegen Liechtenstein schonte ihn Trainer Hansi Flick und gab Bernd Leno den Vorzug. Neuer saß auf der Tribüne und schaute sich das Spiel neben Florian Neuhaus an, der ebenfalls nicht im Kader stand.

Gut möglich, dass Neuer am Sonntag im WM-Quali-Spiel in Stuttgart gegen Tabellenführer Armenien (88. der Weltrangliste) wieder im Tor stehen wird. Gegen die Elf um Rom-Star Henrik Mkhitaryan dürfte Neuer dann mehr zu tun bekommen als Leno am Donnerstagabend.