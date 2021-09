Pokémon Unite Guide: Machomei Attacken & Items

Machomei wird vorrangig im Jungle gespielt © The Pokémon Group

Heute schauen wir uns Machomei an. Das Pokémon ist eins der stärksten Jungler im Spiel, mit dem Ihr Matches einfach gewinnen könnt. In diesem Guide zeigen wir euch wie.

Machomei fällt unter die Schwierigkeit Mittel, weil er auf seinen Nahkampf-Auto Attacks basiert. Da Kills zu erzielen, ist gar nicht so einfach – aber jetzt erst mal zu dem besten Machomei-Jungle-Build.

Die optimalen Machomei-Items

Machomei Fähigkeiten-Build

Um von Level 1 an einen guten Jungle Clear zu haben, wählt unbedingt Karateschlag.

Mit Level 5 werdet ihr zu Maschok und erlernt Kreuzhieb. Mit 6 Sekunden Cooldown ist Kreuzhieb ein starker Gap Closer. Allerdings hat er nicht die höchste Reichweite. Nutzt Protzer, um schnell an die Gegner heranzukommen. Außerdem erhöht Kreuzhieb eure kritische Trefferchance, was sich mit der Scopelinse gut zusammenspielt.

Auf Level 7 müsst ihr euch zwischen Überroller und Wuchtschlag entscheiden. Hier kommt es stark auf die anderen Pokémon an, mit denen und gegen die ihr spielt. Wuchtschlag ist ähnlich wie Kreuzhieb ein Dash, der euch zusätzlich die Effekte von Protzer gibt. Sind die gegnerischen Pokémon mobil, ist Wuchtschlag definitiv eine Überlegung wert. Falls dem nicht so ist, wählt Überroller. Ihr trefft damit den Gegner und betäubt ihn. Ihr kriegt zusätzlich alle Buffs: Attack Speed, Kollisionsfreiheit und Krit Chance. Perfekt für den Krit-Build, den wir anstreben.

Mit Level 9 kommt dann noch euer Unite Move Barrage Blow und ihr werdet endlich Machomei. Durch Barrage Blow und die ganzen Buffs fühlt sich jede Auto-Attack wie eine eigene Fähigkeit an – und macht auch so viel Schaden. Dazu kommt, dass ihr super schnell, super viele Attacken ausübt und nebenbei mit gefühlter Lichtgeschwindigkeit durchs Gegnerteam rast und auch noch sehr, sehr tanky seid!

Machomei Spielstil

Machomei ist das typische 3-Stufen-Entwicklungs-Pokémon. Ihr werdet leider erst sehr spät zu Machomei. Deswegen ist es wichtig, so effizient wie möglich Erfahrung zu Farmen. Mit dem Pokémon seid ihr einer der schnellsten Jungler im Spiel – werdet also zumindest schnell zu Maschok. Gankt schnell und oft und fokussiert euch klar auf die Carries. Als Machomei sollten die Teamfights dann schnell entschieden sein – ihr krittet eure Gegner einfach in Grund und Boden.