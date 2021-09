League of Legends: LoL Patch 11.17: Die besten Jungler, Top- & Mid-Laner

Die Top-Lane – Altbekannte Champions, aber wenigstens kein Ghostblade

Riot Games wollen coole Plays sehen – ob in der Solo Queue oder im Pro Play. Champions mit Outplay- und Burst-Potenzial sind einfach überall, denn das ist, was die Zuschauer wollen. Kein Wunder also, dass die besten drei Picks für die Top Laner Fiora, Irelia und Camille sind. Nieder mit dem Patriarchat, hm?

Die drei Mädels haben einiges gemeinsam: Sie sind mobil, haben True Damage und Sustain in ihrem Kit und können es mit jedem Gegner aufnehmen. Es gibt keinen Zeitpunkt des Spiels, in denen sie schwach sind, und im Late Game könnt ihr im Grunde jeden Carry one-shotten. Divine Sunderer ist immer noch das Meta-Item für solche Bruiser und trotz der Nerfs bekommt Riot die Drei einfach nicht unter Kontrolle.

Auffällig ist das vor allem bei Irelia – sie kann bei 0-4 stehen und gewinnt plötzlich ein 1v2, weil sie ein Item wie Blade of the Ruined King fertig gebaut hat...

Der Prinz kührt sich zum König des Dschungels und die Mumie kann sich freuen

Aber er ist nicht der Einzige mit Buffs. Amumu hat ein Mini-Rework bekommen und jetzt zwei Aufladungen auf seinem Q. Was das mit ihm gemacht hat? Es hat ihn direkt an die Spitze der Tier Lists katapultiert. Was ihm an Clear-Speed fehlt, macht er mit seinen Ganks und Q-Sprüngen durch Wände wett. Der dritte Jungler im Bunde ist immer noch Xin Zhao: Ähnlich wie Irelia kriegt Riot ihn einfach nicht unter Kontrolle. Damage, Clear Speed ohne Leben zu verlieren und ein absolut brutaler Duellist – perfekt für die Solo Queue.