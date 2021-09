Paralympics: Schwimmerin Verena Schott holt Bronze über 100 Meter Rücken

Verena Schott schwimmt bei den Paralympics in Tokio zu Bronze. Sie ist schneller als der alte Weltrekord - zwei Konkurrentinen schlagen vor ihr an.

Schwimmerin Verena Schott hat bei den Paralympics in Tokio ihre dritte Bronzemedaille gewonnen.

Die 33-Jährige schlug in der Startklasse S6 über 100 m Rücken in 1:21,16 Minuten als Dritte an und blieb damit 27 Hundertstel unter dem vorherigen Weltrekord.