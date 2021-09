Nationalmannschaft: Hans Flick und sein Debüt-Protokoll

20.02 Uhr: Vor dem Anpfiff ist bei Flick von Anspannung nicht viel zu spüren. Zumindest nicht nach außen. Der Nachfolger von Joachim Löw läuft nach einem TV-Interview lässig in blauer Anzug-Hose, blauer Blouson-Jacke und strahlend-weißen Sneakern am Spielfeldrand an der Haupttribüne entlang. Ein Fan ruft ihm zu: „Du packst das, Hansi! Viel Erfolg!“ Flick lächelt freundlich, klopft sich aufs Herz und winkt zurück.

Hansi Flick baut Musiala auf

20.50 Uhr: Das Spiel läuft seit vier Minuten. Joshua Kimmich wird von Leroy Sané in Szene gesetzt, kann den Ball aber nicht im Tor unter bringen. Flick lobt: „Gut so, Jo. Weiter!“

Erster Flick-Jubel: Eher verhalten

21.30 Uhr: Halbzeit! Flick läuft sofort in die Kabine. Dort hat er nach SPORT1 -Informationen kurzfristig einen Beamer anbringen lassen, um bestimmte Spielszenen, die von den DFB-Analysten zusammengeschnitten wurden, an der Kabinen-Wand zu zeigen.

Keine One-Man-Show von Flick

22.19 Uhr: „Flo. Ey! Komm!“, ruft Flick in der 80. Minute zu Florian Wirtz und winkt den Leverkusener her. Zwei Minuten später wird der 18-Jährige für Kapitän Kimmich gebracht. Reus kriegt die Binde. Flick legt seinen linken Arm an der Seitenlinie um Wirtz, tätschelt ihn am Nacken und gibt ihm vor seiner DFB-Premiere noch kurz was mit auf den Weg.