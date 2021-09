Volleyball-EM: Lukas Kampa spricht über Absage, Georg Grozer und Chancen

Die deutschen Volleyballer gehen optimistisch in die EM. Mit Georg Grozer kehrt ein Star zurück, auf einen anderen Schlüsselspieler muss das DVV-Team aber verzichten.

Außenangreifer Christian Fromm und Giani betonten in einer Medienrunde vor dem EM-Start den Glauben an die eigene Stärke . “Wir haben die Erfahrung und das Potenzial, wir müssen es nur abrufen”, sagte der Coach auf SPORT1 -Nachfrage.

Auch Rückkehrer Georg Grozer sagte vor dem Auftakt gegen Kroatien am heutigen Freitag, dass er Medaillenpotenzial im Team sieht - trotz eines prominenten Ausfalls. ( Highlights der Partie am Freitag ab 22 Uhr im Free-TV auf SPORT1 ).

Kampa fehlt Deutschland verletzungsbedingt

Kapitän Lukas Kampa musste sich im Sommer am Knie operieren lassen und fehlt nun bei dem Turnier.

“Ich wäre jetzt auch sehr gerne mit an Bord, aber ich habe mich im letzten Saisonspiel verletzt. Es war gar nicht so eine schwere Verletzung, der Außenmeniskus ist bisschen in Mitleidenschaft geraten und wir haben probiert das konservativ zu behandeln”, erklärte der 34-Jährige im SPORT1-Volleytalk.