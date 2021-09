WM-Qualifikation: USA mit Reyna und Sargent nur remis gegen El Salvador

Reyna, Pulisic und Co. - Deshalb starten die US-Boys durch

Enttäuschung gegen El Salvador! Die USA um BVB-Youngster Giovanni Reyna und Ex-Bremer Josh Sargent verpatzen den Start in die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022.

Mit einem enttäuschenden 0:0 in El Salvador sind die USA in die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar eingestiegen. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan WM-Qualifikation)