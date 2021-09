FC Bayern: Transfer-Experte Fabrizio Romano lobt Marcel Sabitzer

Traumtore am Fließband: Auf diese Sabitzer-Knaller freut sich Bayern

In der neuen Folge von „Meine Bayern-Woche“ bewertet Fabrizio Romano die Transfers des FC Bayern. Jonas Hofmann spricht über die Gerüchte aus München.

In der neuen Folge von „Meine Bayern-Woche“ spricht Chefreporter Florian Plettenberg mit Romano über den FC Bayern. Der 28 Jahre alte Italiener ist vor allem von einem Neuzugang begeistert: Marcel Sabitzer! (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Romano: „Super Preis“ für Sabitzer

Für Upamecano, Sabitzer, Nagelsmann und sein Trainerteam haben die Bayern in diesem Sommer über 80 Millionen Euro nach Leipzig überwiesen. „Dem gegenüber stehen allerdings kaum Einnahmen. Lediglich für Leon Dajaku bekommt der FC Bayern um die eine Million Euro Ablöse und Ruhe wird durch die 2022 auslaufenden Verträge von Niklas Süle und Corentin Tolisso in den nächsten Monaten auch nicht einkehren. Ich gehe davon aus, dass mindestens ein Star die Bayern im kommenden Sommer erneut ablösefrei verlassen wird“, sagt Plettenberg. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Hofmann beschäftigt sich mit dem FC Bayern

Einer, der von den Bayern in den vergangenen Tagen noch umworben war, ist Jonas Hofmann. Der 29 Jahre alte Nationalspieler von Borussia Mönchengladbach sagt im SPORT1 Podcast: „Natürlich beschäftige ich mich damit, wenn der FC Bayern Interesse an mir hat. (…) Ich finde, dass es eine Bestätigung meiner Arbeit ist, wenn ich mit großen Vereinen in Verbindung gebracht werde.“