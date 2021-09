Nationalmannschaft: Kommentar zum Debüt von Hansi Flick

Um sich zu vergegenwärtigen, gegen wen die deutsche Nationalmannschaft gestern Abend da gestümpert hat, reicht ein flüchtiger Blick auf die Tabelle. Liechtenstein ist Letzter in der Europa-Gruppe J der WM-Qualifikation - mit vier Niederlagen in vier Spielen und 1:12 Toren.

Dummerweise fehlt den Deutschen jetzt Joachim Löw als Sündenbock. Man kann die Schuld am dominanten, aber letztlich biederen Gekicke auch nicht seinem Nachfolger Hansi Flick in die Schuhe schieben, es war sein erstes Länderspiel in verantwortlicher Position. Man bekommt ein flaues Gefühl: Vielleicht sind wir wirklich nicht so gut, wie wir immer glaubten. (Die Stimmen zum Spiel)