Beachvolleyball-DM mit Laura Ludwig und Thole/Wickler Heute LIVE im TV & Stream

"Geht auf die Pumpe" - Ludwig schnauft nach King of the Court

Die Deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball an der Ostsee versprechen viel Spannung und Spektakel. SPORT1 ist täglich live dabei.

Mit den Deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand steht in diesen Tagen das nationale Highlight des Beach-Sommers auf dem Programm.

Favoritinnen in der K.o.-Runde

Bei den Frauen sind am Donnerstag bereits die ersten Vorentscheidungen gefallen . Nach Abschluss der Gruppenphase hat sich Olympiasiegerin Laura Ludwig mit ihrer neuen Partnerin Leonie Körtzinger ebenso für die K.o.-Runde qualifiziert wie das topgesetzte Duo Karla Borger / Julia Sude.

Bei den Männern geht es erst am heutigen Freitag mit der Gruppenphase los. Klare Favoriten sind hier die Titelverteidiger Julius Thole und Clemens Wickler.

Mit den erstmals ausgetragenen Night-Sessions unter Flutlicht dürfte die ohnehin schon pulsierende Stimmung in der Hamburger Ahmann-Hager-Arena noch beeindruckender werden.

Die Spiele am Freitag

Jeweils vier Spiele in vier Gruppen

Gruppe C

Just / Wüst

Beachvolleyball live auf SPORT1

SPORT1 ist mittendrin und begleitet das Turnier an der Ostsee mit über 15 Livestunden an drei Tagen im Free-TV. Los geht es am Freitag ab 15.30 Uhr.