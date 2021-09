Nationalmannschaft: Sané dreht auf, Baku fällt durch - Einzelkritik

Die DFB-Elf gewinnt ihr erstes Spiel unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick. Allerdings fehlten in der Offensive die zündenden Ideen. Die Einzelkritik.

Mit einem 2:0-Sieg in St. Gallen gegen Fußballzwerg Liechtenstein hat die Ära Hansi Flick äußerst zäh begonnen.

BERND LENO: Als erster Vertreter von Manuel Neuer stand er zwischen den Pfosten, bekam aber nichts zu tun. Wirklich gar nichts. Ein Kopfball von Kardesoglu wurde dann aber doch gefährlich, ging aber am Tor vorbei (89.). SPORT1-Note: 3

ROBIN GOSENS: Immer wieder schaltete sich der Atalanta-Star in der Offensive ein und forderte viele Bälle. Pech hatte er mit zwei Kopfbällen nach Flanken (19./37.). Erzielte fast das 2:0 mit einem strammen Schuss. Malins Kopf lenkte den Ball jedoch zur Ecke ab (68.). Danach kam etwas weniger. Musste in der 86. Minute verletzt vom Platz (Fuß). SPORT1-Note: 3,5

NIKLAS SÜLE: Als Abwehrchef klärte er, was es zu klären gab. Weil ihm hinten zu langweilig war, suchte der Bayern-Stammspieler immer wieder Wege nach vorne um für Gefahr zu sorgen. Probierte es in Halbzeit zwei oft aus der Distanz aber ohne Fortune. SPORT1-Note: 2,5

THILO KEHRER: Neben Süle spielte der Wahl-Pariser in der Innenverteidigung. Auch er hatte wenig zu tun, am Ball war er immer sauber und spielte kaum einen Fehlpass. SPORT1-Note: 2,5

RIDLE BAKU (bis 60.): Durfte sich als Rechtsverteidiger beweisen, fiel aber durch. Der Wolfsburger spielte viel zu nervös, hatte zu viele Fehlpässe in seinem Spiel und traute sich zu wenig bei Flanken zu. Da muss mehr kommen. Zeigte ihm auch Sané an, der ihn aufbaute (54.). SPORT1-Note: 5

JOSHUA KIMMICH (bis 82.): Der Dauerbrenner lief wie erwartet als Kapitän auf, weil Neuer verletzt passen musste. Seine erste Ecke landete direkt im Nirwana, dann vergab er freistehend eine gute Schusschance (4.). Immer wieder zog er das Spiel an sich und pushte seine Mannschaft. War ein Aktivposten. SPORT1-Note: 3

ILKAY GÜNDOGAN (bis 73.): In seinem 50. Länderspiel probierte er viel, war in seinen Torabschlüssen aber unglücklich. Mal schoss er übers Tor (38.), mal daneben (44.), mal an ein Bein des Gegners (57.) oder Torwart Büchel rettete sensationell (58.). SPORT1-Note: 4