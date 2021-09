WM-Qualifikation: Italien stellt Rekord ein - Spanien verliert

Italiens Europameister egalisieren trotz eines mageren Remis einen Rekord. Spanien verliert erstmals in diesem Jahrtausend in der WM-Qualifikation.

Italiens EM-Helden haben 53 Tage nach dem Triumph in Wembley überraschend in der WM-Qualifikation gepatzt. Das Team von Coach Roberto Mancini kam gegen Bulgarien im ersten Auftritt seit dem Titelgewinn nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. (DATEN: Die Tabellen in der WM-Qualifikation)