WM-Qualifikation: Liechtenstein - Deutschland 0:2, Werner und Sané treffen bei Flick-Debüt

Hansi Flick gibt in der WM-Qualifikation seinen Einstand als Bundestrainer. Gegen Außenseiter Liechtenstein tut sich das DFB-Team lange Zeit schwer.

Zäher Aufbruch in ein neues Zeitalter: Hansi Flick hat bei seinem Bundestrainer-Debüt noch keine Euphorie ausgelöst und sogar einige Pfiffe kassiert. (Der Spielverlauf zum Nachlesen)

Der Nachfolger des „ewigen“ Joachim Löw führte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation zu einem mageren 2:0 (1:0) gegen Liechtenstein, das wahrlich niemanden von den Sitzen riss. Für Flick zeigte sich: Aller Anfang ist schwer.

Timo Werner (41.) und Leroy Sane (77.) bescherten dem elften Bundestrainer immerhin einen ersten Sieg, es war in der Gruppe J der dritte im vierten Spiel auf dem Weg zur Endrunde in Katar 2022.

„Ein Gegner, gegen den man höher gewinnen muss“

Ein Sonderlob gab es für die beiden Torschützen. „Sie haben schon gezeigt, was für eine Qualität sie haben. Timo hat hervorragende Laufwege gehabt, immer wieder versucht, zu starten. Es war schwierig, gegen eine so eng gestaffelte Abwehr den Ball durchzubekommen. Leroy hat in der zweiten Halbzeit einige Aktionen gehabt, wo er auch nachgesetzt hat und Ballgewinne hatte. Er hat es beim zweiten Tor gut gemacht und gezeigt, dass er auf einem guten Weg ist.“