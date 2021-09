Kylian Mbappé reist verletzt von Nationalmannschaft ab

Kylian Mbappe hat sich an der Wade verletzt © Imago

Der 22-Jährige fällt somit für die beiden anstehenden WM-Qualifikationsspiele in der Ukraine und gegen Finnland aus. Das teilte der französische Fußballverband am Donnerstag mit.

Mbappé verletzt sich an der Wade

Der Stürmer von Paris St. Germain hatte sich beim Qualifikationsspiel gegen Bosnien-Herzegowina (1:1) am Mittwoch an der Wade verletzt und wurde in der 90. Spielminute ausgewechselt.