FC Chelsea: Saúl Ñíguez über Versprechen und Wechsel von Atlético Madrid

Saúl Ñíguez schlägt beim FC Chelsea ein neues Kapitel auf. Nun erklärt der Spanier, was ihm sein neuer Trainer versprochen hat.

Der spanische Mittelfeldspieler wurde so ziemlich mit jedem der großen Premier-League-Klub in Verbindung gebracht. Nun hat sich seine Zukunft aber endlich geklärt. Der 26-Jährige hat einen Leihvertrag beim FC Chelsea unterschrieben. Denn obwohl Ñíguez beim Meister-Team von Atlético Madrid in der vergangenen Saison fester Bestandteil war, hielt ihn Trainer Diego Simeone offenbar für entbehrlich.