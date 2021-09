Vuelta: Primoz Roglic verteidigt Führung auf letzter Bergetappe

Roglic hat einen großen Vorsprung

Bei der finalen Kletterpartie des Tages über 14,8 km und 1400 Höhenmeter bei durchschnittlich 9,8 Prozent Steigung (17 Prozent in der Spitze) hatte Lopez rund vier Kilometer vor dem höchsten Punkt attackiert. Roglic fuhr nicht hinterher und kontrollierte das Geschehen am Hinterrad von Mas, den er kurz vor dem Ziel abhängte.

Der Gamoniteiru, am gleichen Massiv wie der legendäre Angliru gelegen, stand erstmals im Programm der Vuelta. Das Teilstück mit fast 4500 Höhenmetern war die letzte große Kraftprobe der 76. Spanien-Rundfahrt. Am Freitag und Samstag folgen mittelschwere Abschnitte, die Vuelta endet am Sonntag mit einem Einzelzeitfahren in Santiago de Compostela.