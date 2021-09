Anzeige

WM-Qualifikation Heute: Liechtenstein - Deutschland LIVE im TV, Stream & Ticker Neuer? Flick verrät den Stand

Neustart beim DFB: So lief Flicks erstes Training als Bundestrainer

Hansi Flick gibt in der WM-Qualifikation seinen Einstand als Bundestrainer. Gegen Außenseiter Liechtenstein setzt der Löw-Nachfolger im Angriff auf Timo Werner.

Hansi Flick setzt bei seiner Premiere als Bundestrainer auf Power-Fußball.

“Es geht darum, von Anfang an eine Begeisterung zu entwickeln”, sagte Flick. Der Nachfolger von Joachim Löw setzt bei seinem Debüt im WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein in St. Gallen im Angriff auf Timo Werner. In der Abwehr erhält Thilo Kehrer eine Chance in der Innenverteidigung. (SERVICE: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)

Die Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft:

Deutschland: Leno - Baku, Kehrer, Süle, Gosens - Kimmich, Gündogan - Musiala, Havertz, Sané - Werner

Verzichten muss Flick auf zwei Führungsspieler. Kapitän Manuel Neuer steht laut Flick “wegen Belastungsteuerung nicht zur Verfügung. Darauf mussten wir reagieren. Erwird aber, davon gehe ich aus, am Sonntag spielen können.“

Thomas Müller reiste aufgrund von Adduktorenproblemen vorzeitig zurück zum FC Bayern und fällt auch für die weiteren Qualispiele gegen Armenien (5. September) und Island (8. September) aus. Gegen Liechtenstein wird er durch Jamal Musiala ersetzt. (SERVICE: Alles zur deutschen Nationalmannschaft)

“Das ist das erste Mal in meiner DFB-Karriere. Auf diese Erfahrung hätte ich gerne verzichtet”, schrieb Müller in seinem Newsletter am Mittwochabend. Seine Absage für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele sei “sehr bitter”, schrieb der Bayern-Star: “Aber Adduktorenprobleme sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen.”

Flicks neues DFB-Team: "Bayern-Fußball" und alte Bekannte

Das gilt auch für den Gegner am Donnerstag, auch wenn Deutschland gegen die Nummer 198 der Weltrangliste als klarer Favorit in die Partie geht. “Beeindruckt” sei Flick von Liechtenstein. Ein klarer Sieg ist dennoch Pflicht. Aktuell liegt das DFB-Team in Gruppe J im Kampf um ein Ticket für die WM in Katar nach zwei Siegen und einer Niederlage nur auf Rang drei. (SERVICE: Die Tabellen der WM-Qualifikation)

WM-Qualifikation heute: Liechtenstein - Deutschland

Beim Neustart nach der 15-jährigen Ära Löw wird Flick das gescheiterte Experiment mit der Dreier-Abwehrkette beenden und auf das 4-2-3-1-System umstellen, mit dem er schon beim FC Bayern große Erfolge gefeiert hatte.

Joshua Kimmich rückt von rechts wieder auf die Sechs und übernimmt nach dem Rücktritt von Toni Kroos noch mehr Chef-Aufgaben - sowie von Neuer die Kapitänsbinde. “Er muss auf dem Feld der Leader sein”, forderte Flick. Er selbst wird es an der Seitenlinie vorleben.

WM-Qualifikation LIVE: Hier können Sie das DFB-Team verfolgen

TV: RTL

Stream: TV Now

Liechtenstein - Deutschland: Die Daten zum WM-Quali Spiel

Spielort: Kybunpark (St. Gallen)

Anpfiff: 20.45 Uhr