WWE: Triple H entmachtet? Noch mehr Entlassungen? Beben immer größer

Vince McMahon reißt WWE NXT an sich

Weitere große Entlassungen deuten sich an

Abkehr von der Formel von Triple H

Der vermeintliche nächste Schritt für NXT, die Beförderung ins nationale US-TV im Herbst 2019, hat sich im Nachhinein nun als Wendepunkt herausgestellt: NXT verfehlte das damit verfolgte Ziel, den Konkurrenten AEW klein zu halten und verlor den Quotenkampf am Ende krachend. Es soll der Grund für den Vertrauensverlust von McMahon in Triple H und das (noch) aktuelle NXT-Produkt sein.

AEW dürfte weitere Verschmähte aufnehmen

Das neue NXT vor veränderter Kulisse (ein neues, buntes Logo wurde schon enthüllt) geht in den USA am 21. September auf Sendung, zu diesem Zeitpunkt wird das Ausmaß des Bebens noch klarer sein - das auch Auswirkungen auf Konkurrent AEW haben wird.

Tony Khan bekräftigte am Wochenende seine Kritik an dem Richtungswechsel des Konkurrenten (“Malen nach Zahlen“). Im Wrestling Observer Radio wies er darauf hin, dass WWE mit diesen Kriterieren diverse große Wrestling-Stars ausgesiebt hätte, bevor sie dort Karriere hätten machen können, namentlich nannte er unter anderem Hall of Famer Mick Foley .

Hat sich Adam Cole schon für AEW entschieden?

Der körperlich eher schmächtige, aber in allen anderen Bereichen herausragende Cole war in den vergangenen Jahren so etwas wie die Verkörperung des alten NXT - und überzeugte so sehr, dass auch McMahon Coles gerade ausgelaufenen Vertrag trotz des Systemwechsels hätte verlängern wollen.