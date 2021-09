Volleyball-EM 2021: Georg Grozer will mit DVV-Team viel erreichen

Dafür sorgt auch der Nachwuchs. „Die Kinder treten mir immer in den Arsch, dass ich so lange Nationalmannschaft spielen soll, wie ich dort nicht umkippe“, sagt Grozer und muss lachen. Die beiden „analysieren die Spiele“, und „obwohl sie erst 11 und 14 sind, sagen sie Sachen, die ich nicht gesehen habe“.

Grozer hat für Volleyball-EM hohe Erwartungen

Mit Kroatien wartet am Freitag die erste Hürde. Weitere Gegner in der Gruppe D in Tallinn sind Estland, Olympia-Sieger Frankreich, Lettland und die Slowakei. (Highlights der Partie am Freitag ab 22 Uhr im Free-TV auf SPORT1).