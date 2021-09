NFL: Amon-Ra St. Brown bei Detroit Lions größte deutsche Football-Hoffnung

Amon-Ra St. Brown geht mit großen Hoffnungen in sein erstes Jahr in der NFL. Der Rookie-Receiver der Detroit Lions hat ein enormes Talent - und könnte schnell eine große Rolle spielen.

Doch dann musste der 21-Jährige lange warten. Erst in der vierten Runde an der insgesamt 112. Position griffen die Detroit Lions zu.

Amon-Ra St. Brown nach Draft gefrustet

Nach einer Trainings-Übung hat es zwischen dem Deutschen und Cornerback Ifeati Melinfonwu in der Vorbereitung gekracht. Beide sollen sich dabei in die Haare bekommen und mehrere Schläge ausgeteilt haben.

Lob und große Chance bei Detroit Lions

Cheftrainer Campbell, der in Detroit den glücklosen Matt Patricia ersetze hat, ist ohnehin von seinem Rookie-Receiver überzeugt. In den meisten Einheiten und Spielen ließ er St. Brown sofort als Slot Receiver agieren. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass der Deutsche bereits am ersten Spieltag der Saison gegen die San Francisco 49ers in der Startaufstellung stehen wird.

In der Tat sieht es so aus, als würden St. Brown alle Türen offen stehen.

Lions verlieren Receiver Jones und Golladay

Quarterback Jared Goff - der im Tausch gegen Matthew Stafford von den Los Angeles Rams kam - setzt jetzt schon auf St. Brown. Der neue Lions-Spielmacher schwärmte jüngst: “Ich war wirklich aufgeregt, als ich sah, dass sein Name in unserer Spielerliste steht. Ich habe ihn gesehen, weil ich ein Fan der Pac-12-Conference bin. Ich habe ihn über die Jahre dort spielen sehen.”

St. Brown dominierte am College

In seiner letzten Saison für die University of Southern California führte St. Brown die Pac-12-Conference in Passfängen (41) und Receiving-Touchdowns (7) an.