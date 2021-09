Neustart für Halo eSports

Bei den teilnehmenden Teams handelt es sich um Cloud9, Envy, eUnited, FaZe Clan, Fnatic, G2 Esports, Natus Vincere, Sentinels und Spacestation. Die Mannschaften wurden lange selektiert und nun sind die Entwickler „stolz, so eine beeindruckende Riege an Teams zu haben, die Halo spielen wollen.“

Gelingt das Comeback?

Microsoft stellt klar, dass nichts von diesem Geld an sie geht, sondern direkt in die Community und das Ökosystem fließen soll. Im Gegenzug erhalten die Partner-Organisationen Ingame Bundles in Halo Infinite. Die Umsätze aus deren Verkäufen gehen dann „zu einem erheblichen Teil“ an die Teams selbst.