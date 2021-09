Volleyball EM 2021 der Männer: Modus, Spielplan, Übertragung & Favoriten

In gleich vier Ländern wird die Volleyball-EM 2021 ausgetragen. Wer sind die Favoriten, wie ist der Modus und was macht die deutsche Auswahl? SPORT1 hat die wichtigsten Infos.

Am 2. September ist es endlich soweit, dann beginnt die Volleyball-Europameisterschaft der Herren. Wie auch schon bei der vorherigen EM gibt es erneut vier Gastgeber: Estland, Finnland, Polen und Tschechien. ( NEWS: Alles Wichtige zur Volleyball-EM )

Natürlich ist auch die deutsche Auswahl beim Kampf um Europas Krone vertreten. Das Team von Bundestrainer Andrea Giani spielt in Gruppe D.

Wie ist der Modus der Volleyball EM?

Bei der EM 2021 gibt es vier Vorrunden-Gruppen mit jeweils sechs Mannschaften. Jede der Gruppen trägt ihre Spiele in einem anderen Gastgeberland aus. Deutschland ist dabei in Estland gefordert.

Die vier besten Teams der Gruppen ziehen in das Achtelfinale ein, dort wird über Kreuz gespielt (A1 gegen C4, B1 gegen D4, etc). Ab dem Viertelfinale gilt der K.o.-Modus.

Das sind die Gruppen der Volleyball EM

Gruppe A (spielt in Polen): Belgien, Griechenland, Polen, Portugal, Serbien, Ukraine

Gruppe B (spielt in Tschechien): Bulgarien, Italien, Montenegro, Slowenien, Tschechien, Weißrussland

Gruppe C (spielt in Finnland): Finnland, Niederlande, Nordmazedonien, Russland, Spanien, Türkei

Gruppe D (spielt in Estland): Deutschland , Estland, Frankreich, Kroatien, Lettland, Slowakei

Wann spielt Deutschland?

Volleyball total bei SPORT1 und SPORT1+

SPORT1+ begleitet das Team durch das Turnier und zeigt alle Vorrundenspiele mit deutscher Beteiligung live (Sendezeiten in der Übersicht). Zudem sind weitere Partien ohne deutsche Beteiligung auf dem Pay-TV-Kanal zu sehen.

Die Highlights der deutschen Spiele werden zudem auf SPORT1 im Free-TV zusammengefasst – entweder wie am Freitag, 3. September, ab 22:00 Uhr als Highlight-Sendung oder als Bestandteil der SPORT1 News .

Deutschland startet am Freitag, 3. September, live ab 15:55 Uhr auf SPORT1+ gegen Kroatien in das Turnier, das in Polen, Tschechien, Estland und Finnland stattfindet.