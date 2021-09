Rehm: Olympiastart „nach vorne bringen“

Para-Star Markus Rehm will weiter mit Vehemenz am Thema Inklusion arbeiten - inklusive einem Start bei den Olympischen Spielen.

Para-Star Markus Rehm will weiter mit Vehemenz am Thema Inklusion und an einem Start bei den Olympischen Spielen arbeiten. „Ich hoffe, dass wir dem Ziel in den nächsten Jahren näher kommen werden. Ich mache noch ein bisschen weiter und will das Thema nach vorne bringen“, sagte der Goldmedaillengewinner von Tokio am Tag nach seinem Weitsprung-Sieg im ZDF.