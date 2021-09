Call of Duty: Vanguard Alpha – So fühlen sich die Waffen an

Wie fühlen sich die Waffen des neusten CoD-Ablegers an? © Activision

Die Alpha von CoD: Vanguard ist vorbei. Zeit einen Blick zurückzuwerfen! Heute liegt der Fokus auf der Essenz eines Shooters: Waffen. Wie fühlen sie sich in Vanguard an?

Was ist schon ein Shooter ohne angenehmes Gunplay? Steuert sich die Waffe schwer und langsam, kann man schon bald die Geduld verlieren. Geht hingegen alles zu schnell über die Bühne, geht viel Realismus verloren.

Vanguard lernt von seinen Vorgängern

Zwar passen die Waffen selbst alle in die Epoche des Zweiten Weltkrieges, die Aufsätze dafür sind aber alles andere als zeitgerecht. Einige Visiere sind sogar für das Jahr 2021 noch modern. Ein LMG aus dem Zweiten Weltkrieg und ein taktischer Laser aus den 2000ern – das passt nicht unbedingt zusammen.

Dass Sledgehammer daran bis zum Release noch etwas ändert, darf stark bezweifelt werden. Umso wichtiger werden also die anderen Aspekte des Gunplays. Wie hoch ist die TTK? Wo liegt die Meta in Vanguard?

Die TTK (Time to Kill) beschreibt im Grunde die Zeit, die man mit einer bestimmten Waffe benötigt, um einen Gegner zu töten. Dieser Wert liegt in Vanguard im Vergleich zu anderen Teilen der CoD-Reihe ziemlich hoch. Durchschnittlich benötigt man zwischen 220 und 250 ms auf kurzer Distanz. Vanguard ähnelt daher seinen Vorgängern World at War und Black Ops 3.