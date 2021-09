NBA: Ben Simmons fordert bei 76ers wohl Trade - Joel Embiid reagiert

Ben Simmons konnte in den Playoffs nicht überzeugen © Imago

Ben Simmons soll bei den Philadelphia 76ers einen Trade fordern. Es soll sogar zu einem Zerwürfnis mit Joel Embiid gekommen sein, was der Superstar vehement dementiert.

Wie aus einem Bericht von Keith Pompey vom Philadelphia Inquirer hervorgeht, habe sich der Guard mit Teambesitzer Josh Harris, Teampräsident Daryl Morey, General Manager Elton Brand sowie Head Coach Doc Rivers in Los Angeles getroffen und ihnen die Entscheidung mitgeteilt, dass er nicht mehr für die Franchise auflaufen will.

Gerüchte über Wechsel von Simmons

Schon seit dem enttäuschenden Playoff-Aus Philadelphias in der zweiten Runde gegen die Atlanta Hawks kursieren Gerüchte über einen Wechsel des streitbaren Ausnahmespielers. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge scheiterte ein Trade bisher aber an den zu hohen Forderungen der Sixers.

In seiner gesamten Karriere hat Simmons insgesamt fünf Dreier getroffen - bei 34 Versuchen. In der modernen NBA ein unterirdischer Wert für einen Guard - zumal der Mega-Verdiener praktisch kaum noch Würfe nimmt, die nicht nah am Korb sind (91 Prozent seiner Versuche kommen aus 3 Meter Entfernung und weniger).