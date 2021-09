Call of Duty: Vanguard – Wie funktioniert das neue Skill-based Matchmaking?

Call of Duty: Vanguard soll am 5. November 2021 erscheinen © Activision

Besonders Shooter-Titel wie Call of Duty leben von engen Gefechten, die über einen knappen Sieg oder eine schmerzvolle Niederlage entscheiden können. Jeder Einzelne soll den Unterschied im Kampf machen können – so zumindest die Theorie. Seit dem Release von Modern Warfare im Jahre 2019 experimentiert Activision an einem Matchmaking-System, um Spieler mit einem ähnlichen Skill-Level in dieselbe Lobby zu bringen. Man kennt es auch besser unter dem Namen „SBMM“ – Skill-based Matchmaking.