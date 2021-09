Schmidberger/Brüchle verlieren Finale im Tischtennis

Das Tischtennis-Duo Thomas Brüchle (45) und Thomas Schmidberger (29) hat im Team-Wettbewerb bei den Paralympics in Tokio die Goldmedaille denkbar knapp verpasst. Die topgesetzten Deutschen verloren in der Startklasse drei im Finale nach einer emotionalen Achterbahnfahrt mit 1:2 gegen China und holten wie schon in London und Rio Silber hinter dem Dauerrivalen.